Alckmin diz que Lula lança Missão 5 da Nova Indústria Brasil na semana que vem

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou, nesta quarta-feira, 4, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançará na semana que vem a Missão 5 da Nova Indústria Brasil (NIB), uma das seis metas de um plano do governo para impulsionar o parque industrial brasileiro até 2033. As declarações ocorreram durante a abertura do 2º Seminário Nacional de Política Industrial - Indústria Verde: Inovação e Sustentabilidade, realizado pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados.

A Missão 5 é denominada "bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas para garantir os recursos para as futuras gerações".