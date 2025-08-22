Ceará recebeu mais de 515 mil visitantes em julho deste ano

O número de visitantes no Estado aumentou 11,8% na comparação com julho de 2024 / Crédito: FÁBIO LIMA

O período da alta estação de férias, em julho, trouxe ao Ceará 515.043 visitantes. O montante representou uma alta de 11,8% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados foram divulgados pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur) nessa quinta-feira, 21. No comunicado, o órgão destacou que o Estado se consolidou "como um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil".