Ceará recebeu mais de 515 mil visitantes em julho deste ano

Ceará recebeu mais de 515 mil visitantes em julho deste ano

Com a movimentação, foi injetado na economia cearense R$ 3,57 bilhões em renda. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur)
O período da alta estação de férias, em julho, trouxe ao Ceará 515.043 visitantes. O montante representou uma alta de 11,8% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado.

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur) nessa quinta-feira, 21. No comunicado, o órgão destacou que o Estado se consolidou "como um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil"

No mês, houve aumento tanto no número de vistantes brasileiros quanto internacionais, com altas de 10,4% e 31,8%, respectivamente.

Os principais aeroportos do Estado, de Fortaleza, de Jericoacoara e de Juazeiro do Norte, movimentaram, no período, 669.557 passageiros.

O secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, ressalta que o desempenho registrado é resultado de uma política de investimento na promoção do Estado, "com ações como o nosso RoadShow, Ceará Travel Show, relacionamento com operadoras e agências de viagens e a ampliação da malha aérea".

"Esses números não são apenas estatísticas, mas representam mais empregos, mais renda e mais oportunidades para os cearenses", informou.

Com essa movimentação, foi injetado na economia cearense R$ 3,57 bilhões em renda. Em relação à receita turística, no comparativo anual, ela passou de R$ 1,69 bilhão para R$ 2,4 bilhões. Já o gasto médio per capita dos turistas foi de R$ 3.965,45.

Dentre os beneficiados por esse desempenho está, por exemplo, a rede hoteleira, que, apenas em julho, atingiu uma demanda 7,5% maior do que a do ano passado, alcançando 197.763 hóspedes. A taxa de ocupação, por sua vez, foi de 81,1%, com crescimento de 7,9% no mesmo comparativo.

