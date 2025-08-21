Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsa Família 2025: calendário de setembro completo, valor e mais

Bolsa Família 2025: veja calendário de setembro, valor e quem recebe

Pagamento da parcela será iniciado na segunda quinzena de setembro pela Caixa Econômica Federal; confira tudo sobre o nono mês do Bolsa Família 2025
Autor Júlia Honorato
Autor
Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Beneficiários do Bolsa Família poderão receber a parcela de setembro a partir do dia 17, na terceira semana do mês. O pagamento será realizado de forma escalonada, de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Seguindo o calendário tradicional, os beneficiários com NIS de número 1 serão os primeiros a receber. Os depósitos para quem tem o NIS de final 2 até o 0 serão feitos nos dias seguintes.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O benefício mensal tem o cronograma de cair nos últimos 10 dias úteis, exceto em dezembro, mês em que o pagamento é adiantado para anteceder o Natal, encerrando no dia 10.

Em setembro, o pagamento do benefício vai até o dia 30.

Leia mais

Bolsa Família 2025: veja calendário de setembro

  • NIS de final 1: 17/9
  • NIS de final 2: 18/9
  • NIS de final 3: 19/9
  • NIS de final 4: 22/9
  • NIS de final 5: 23/9
  • NIS de final 6: 24/9
  • NIS de final 7: 25/9
  • NIS de final 8: 26/9
  • NIS de final 9: 29/9
  • NIS de final 0: 30/9

Calendário do Bolsa Família 2025: qual é o valor e quem pode receber?

Para receber o benefício mensal, é necessário que a renda familiar seja de até R$ 218 mensais por pessoa.

Além disso, deve ser feito o registro no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com informações atualizadas e confirmadas da família cadastrada.

O valor mínimo recebido por família beneficiário é de R$ 600 com possíveis adicionais:

  • Benefício Variável Familiar Nutriz: mães de bebês de até 6 meses de idade recebem seis parcelas de R$ 50
  • Benefício Variável Familiar: acréscimo de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos
  • Benefício Primeira Infância: acréscimo de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

bolsa família

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar