Bolsa Família 2025: calendário de setembro completo, valor e mais

O pagamento da parcela de setembro do Bolsa Família acontecerá do dia 17 a 30 de setembro / Crédito: Roberta Aline / MDS

Beneficiários do Bolsa Família poderão receber a parcela de setembro a partir do dia 17, na terceira semana do mês. O pagamento será realizado de forma escalonada, de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Seguindo o calendário tradicional, os beneficiários com NIS de número 1 serão os primeiros a receber. Os depósitos para quem tem o NIS de final 2 até o 0 serão feitos nos dias seguintes.