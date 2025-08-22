Empresas auxiliadas pelo Estado não poderão demitir funcionários

Segundo o secretário da Fazenda, mais de 300 empresas estão aptas a aderirem os benefícios do decreto / Crédito: FCO FONTENELE

As medidas anunciadas pelo Governo do Ceará, que visam oferecer apoio as empresas afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, trazem, entre as obrigatoriedades para quem aderir ao socorro, a manutenção integral dos empregos existentes. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O decreto foi anunciado nessa quinta-feira, 21, e está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE). Segundo o informado, ao todo são sete requisitos para que a empresa possa aderir aos benefícios. Confira abaixo quais:

Continuidade da vigência do decreto dos Estados Unidos que aplica as tarifas



O estabelecimento precisa comprovar que foi afetado pelo aumento tarifário, mediante documentação idônea que demonstre impacto direto sobre os produtos afetados ou sobre a regularidade das operações de exportação



O estabelecimento deve demonstrar que realizou, pelo menos, uma exportação para os Estados Unidos nos últimos doze meses anteriores a 6 de agosto de 2025



Comprovação do impacto do aumento tarifário pelo contribuinte que continuou exportando para os Estados Unidos, no que se refere à diferença entre o valor devido antes e após a data de 6 de agosto de 2025



No caso de interrupção ou cancelamento da exportação, comprovação de diminuição das vendas comparativamente ao mesmo mês do exercício imediatamente anterior



Inexistência de débitos fiscais exigíveis perante a Fazenda Pública Estadual, ressalvada a hipótese de parcelamento regular e vigente, com a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Estaduais ou Certidão de Regularidade Fiscal da empresa e dos respectivos sócios



Compromisso de manutenção integral dos empregos existentes nos estabelecimentos exportadores, relativamente à média dos últimos doze meses retroativos à data de 6 de agosto de 2025, enquanto perdurar a concessão das medidas previstas

Vale destacar, que mais de 300 empresas afetadas estão aptas a serem contempladas pelas medidas. Pois, conforme o secretário da Fazenda (Sefaz-CE), Fabrízio Gomes, esta é a quantidade estimada das que exportam para os americanos. Ato da secretaria ainda pode estabelecer o montante global disponibilizado para a aplicação das medidas. Veja quais foram as medidas anunciadas pelo Governo do Estado Foram detalhadas quatro medidas do projeto sancionado em 7 de agosto: aquisição de crédito de exportação; redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI); subvenção econômica para as empresas manterem seus negócios com os EUA; e compra direta pelo Estado de produtos alimentícios. Os recursos virão do Tesouro Estadual, a depender da capacidade financeira e fiscal do Estado, para manter o equilíbrio.

"A gente tem um montante de crédito. As empresas também têm estruturados em seus balanços, os seus créditos, mas aí vai precisar a gente fazer análise e homologar se realmente aquele crédito é devido. Então, a empresa vai fazer o pedido à Sefaz, a gente faz essa análise, chama a empresa e vai contemplando." O Governo do Ceará também instituiu o Comitê Estratégico de Monitoramento Econômico, que irá acompanhar as possibilidades que o Estado tem, junto às empresas, para ampliar os negócios, de acordo com o titular da Sefaz.