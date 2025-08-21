Com vagas no Ceará, Ambev abre seleção para programas de trainee e estágio; veja

Com vagas no Ceará, Ambev abre seleção para programas de trainee e estágio; vejaAs inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de setembro. As oportunidades são para as cidades de Fortaleza e Aquiraz e salários vão até R$ 9 mil
A fabricante de bebidas Ambev iniciou a seleção para o Programas de Trainee e Estágio 2026, com vagas no Ceará e salários de até R$ 9 mil.
Veja mais detalhes sobre pré-requisitos e inscrições abaixo.
No Estado, as oportunidades são para as cidades de Fortaleza e Aquiraz. A iniciativa, segundo a empresa, oferece aos participantes chances de desenvolver habilidades de liderança, assumir desafios estratégicos e vivenciar a rotina de diferentes áreas da companhia.
O diretor de atração e desenvolvimento de pessoas da fabricante, João Vitor Marinho, inclusive, destaca que os programas "são reconhecidas portas de entrada para formar as futuras lideranças da Ambev. Executivos como Fernando Mazzarolo, VP do Zé Delivery, e Paulo Zagman, VP de Logística, entraram como trainees".
No caso dos candidatos ao programa para trainee, as opções são pelas áreas “Business”, “Supply” ou "Tech". A jornada possui uma duração de dez meses. Dentre os requisitos para a participação estão:
- Ter se graduado ou se graduar em qualquer curso de ensino superior entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025
- Possuir disponibilidade para viajar para outros estados
- Ter no máximo dois anos de experiência em trabalho de tempo integral após a conclusão do curso
"Os selecionados do Global Trainee terão uma experiência abrangente, que oferece versatilidade para atuar em diferentes áreas e adquirir uma visão 360º do negócio. Tudo isso pensando em candidatos que buscam por desafios de alto impacto, oportunidades de liderança e possibilidades de crescimento de carreira", explicou o diretor.
Já, no Programa de Estágio, serão ofertadas duas trilhas de aprendizado: "Business" e "Supply". A primeira é focada no mundo comercial, e a segundo é para que se vê trabalhando em cervejarias, refrigeranteiras, maltarias ou fábricas verticalizadas.
Durante o processo, os estagiários terão a oportunidade de desenvolver um projeto e apresentá-lo para as lideranças da companhia. Para participar, o candidato deverá ter previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027 e disponibilidade para trabalho presencial.
As inscrições para os programas vão até o dia 8 de setembro e devem ser realizadas na página da Ambev na plataforma de contratação, Kolab. As admissões dos participantes estão previstas para janeiro de 2026.
