Com vagas no Ceará, Ambev abre seleção para programas de trainee e estágio; veja

As vagas, no Ceará, são para as cidades de Fortaleza e Aquiraz / Crédito: Reprodução/Google Street View

A fabricante de bebidas Ambev iniciou a seleção para o Programas de Trainee e Estágio 2026, com vagas no Ceará e salários de até R$ 9 mil. Veja mais detalhes sobre pré-requisitos e inscrições abaixo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No Estado, as oportunidades são para as cidades de Fortaleza e Aquiraz. A iniciativa, segundo a empresa, oferece aos participantes chances de desenvolver habilidades de liderança, assumir desafios estratégicos e vivenciar a rotina de diferentes áreas da companhia.