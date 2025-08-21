Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Urgência para isenção do IR em até R$ 5 mil deve ser votada nesta quinta, 21

Urgência para isenção do IR em até R$ 5 mil deve ser votada nesta quinta, 21

Autor Maria Clara Moreira
Autor
Maria Clara Moreira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A urgência do Projeto de Lei (PL), que propõe a isenção do Imposto de Renda (IR) para pessoas que recebem até R$ 5 mil por mês, poderá ser votada na sessão plenária da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, 21.

O presidente da casa legislativa, Hugo Motta (Republicanos-PB), já havia informado, no fim de julho, que a medida seria prioridade da câmara. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Após motim, base governista quer aprovação da isenção do imposto de renda até R$ 5 mil | OP News

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar