Urgência para isenção do IR em até R$ 5 mil deve ser votada nesta quinta, 21
A urgência do Projeto de Lei (PL), que propõe a isenção do Imposto de Renda (IR) para pessoas que recebem até R$ 5 mil por mês, poderá ser votada na sessão plenária da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, 21.
O presidente da casa legislativa, Hugo Motta (Republicanos-PB), já havia informado, no fim de julho, que a medida seria prioridade da câmara.
