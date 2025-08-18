Concursos no Ceará: 13 editais com inscrições abertas e salários de até R$ 13,2 mil

O POVO mapeou oportunidades de concorrências de nível municipal, estadual e nacional

Cearenses interessados em ingressar no serviço públic o devem se preparar. São pelo menos 1,4 mil vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais que estão com inscrições abertas. As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior, com salários que chegam até R$ 13,2 mil.

As vagas estão distribuídas nas seguintes áreas: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem (1 vaga) e Linguística (1 vaga).

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab - CE) está com quatro vagas para cargo de professor. Salários entre R$ 4.651,09 e R$ 13.288,85 ao mês. As inscrições seguem até dia 4 de setembro.

Há também diversas oportunidades em prefeituras e na Câmara Municipal de municípios do Interior. Também há chances em órgãos de classe, como o CRBio e Crefito 6, e na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab - CE).

Na esfera estadual, destaque para o certame da Superintendência de Obras Públicas (SOP-CE), com 61 vagas.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições mediante o envio da documentação especificada no edital para o e-mail do respectivo setor de estudo e nos seguintes períodos:

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília-DF. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

As inscrições são gratuitas no site . A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

O certame é para diversos estados do Brasil, incluindo o Ceará. As inscrições devem ser realizadas até o dia 2 de setembro, no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa custa de R$ 100 a 180.

Os cargos disponíveis se direcionam aos profissionais com nível de escolaridade superior, médio e técnico. Já o salário inicial varia entre R$ 4.442,68 e R$ 10.577,48, para jornadas de 40 horas semanais.

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) está com 115 oportunidades abertas, além de formar cadastro reserva.

CRBio 5 (3 vagas)

O Conselho Regional de Biologia - 5ª Região (CRBio 5), com atuação no Ceará, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, publicou o edital com oferta de três vagas para cargos de níveis médio e superior.



As oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo (1 vaga); Agente de Contratação (1 vaga); Analista Contábil (1 vaga). A remuneração pode chegar a R$ 3.646.



O prazo de inscrições é de 30 de julho de 2025 a 11 de setembro de 2025, de forma online, mediante o pagamento de uma taxa no valor entre R$ 45 e R$ 56.



Confira aqui o edital

Crefito 6 (3 vagas)

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região (Crefito 6) prorrogou até 14 de agosto as inscrições do seu concurso público.

São ofertadas três vagas para o cargo de Auxiliar Administrativo (nível médio) e Agente Fiscal (nível superior). Remuneração é de até R$ 4.608.

O Crefito 6 abrange os estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, e os territórios federais de Roraima e Amapá. E a sede fica em Fortaleza.

SOP-CE (61 vagas)

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) está com um processo seletivo aberto para o preenchimento de 61 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva.

O salário varia entre R$ 2.414,28 a R$ 8.000. As oportunidades são destinadas para o nível superior e técnico e estão distribuídas nas seguintes áreas:



Arquiteto

Engenheiro Civil

Engenheiro Eletricista

Técnico em Edificações

Topógrafo



As inscrições estarão abertas até 21 de agosto, no site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). A taxa custa R$ 126 e deve ser paga por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) até o dia 22 de agosto.

Além disso, a previsão de aplicação das provas é para o dia 21 de setembro. A admissão dos aprovados será por contratação por um período de 12 meses, admitindo prorrogação por igual período.



TJCE (44 vagas)



O concurso do Tribunal de Justiça do Ceará oferta 44 vagas para delegações extrajudiciais de notas e de registros, funções notariais tradicionalmente ocupadas por concurso público de provas e títulos.



Os candidatos devem observar critérios de ingresso por provimento ou remoção. O período de inscrições se estende de 21 de agosto a 19 de setembro, e devem ser feitas pela internet, no site da Cebraspe.



Os delegatários dos serviços notariais e de registro serão remunerados, exclusivamente, por meio de emolumentos cobrados em razão do ofício.

PREFEITURA DE FORTALEZA (cadastro de reserva)



A Prefeitura de Fortaleza abriu processo seletivo para formação de cadastro de reserva para o cargo de professor substituto, com lotação no Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).

As oportunidades são para as seguintes áreas: Artes, Ciências, Educação Física, Educação Física Bilíngue, Ensino Religioso, Geografia, História, Inglês, Matemática e Português.

Os candidatos devem ter licenciatura plena na área em que pretende atuar e atender a outros requisitos estabelecidos no edital.

A remuneração para a função é de R$ 33,82 por hora/aula. As inscrições seguem até o dia 20 de agosto, com taxa de inscrição de R$ 120. Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura de Fortaleza.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DE JAGUARIBE (114 vagas)



A Prefeitura de São João do Jaguaribe (localizado a 221,7 km de Fortaleza) confirmou a abertura de três editais de concurso público para contratação de 114 profissionais.

As oportunidades são dedicadas a candidatos de nível Superior, Médio/Técnico e Fundamental. (Veja abaixo a lista de vagas de cada edital).

A jornada de trabalho das funções varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.518 a R$ 11.400. As inscrições seguem abertas até o dia 25 de agosto no site da banca, o Instituto Consulpam. A taxa de inscrição varia de R$ 65 a R$ 140.

Confira as vagas disponíveis:

Edital nº 1/2025: Agente Administrativo (7 vagas); Assistente Social (2 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais (13 vagas); Bibliotecário (1 vaga); Cozinheira (2 vagas); Motorista Categoria B (4 vagas); Motorista Categoria D (3 vagas); Motorista Categoria E (1 vaga); Nutricionista (2 vagas); Psicólogo (3 vagas); Psicopedagogo (1 vaga); Recepcionista (3 vagas); Atendente de Farmácia (2 vagas); Inspetor Sanitário (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Enfermeira (4 vagas); Técnico de Enfermagem (6 vagas); Técnico de Análise Clínica (1 vaga); Bioquímico (1 vaga); Médico (3 vagas); Cirurgião Dentista (4 vagas); Terapeuta Ocupacional (1 vaga); Entrevistador Cadastro Único (1 vaga); Orientador Social (3 vagas); Operador de Máquinas (1 vaga); Coveiro (1 vaga); Engenheiro Civil (1 vaga); Técnico em Aquicultura (1 vaga); Engenheiro de Pesca (1 vaga); Monitor de Esportes (1 vaga); Fiscal de Tributos (2 vagas);

Edital nº 02/2025: Professor Ciências (3 vagas); Professor Educação Física (3 vagas); Professor Educação Infantil (9 vagas); Professor EJA (2 vagas); Professor Geografia (2 vagas); Professor História (2 vagas); Professor Inglês (2 vagas); Professor Matemática (2 vagas); Professor Polivalente (6 vagas); Professor Português (2 vagas); Professor de Libras (1 vaga);

Edital nº 03/2025: Agente de Combate às Endemias (2 vagas).

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU (7 vagas)



No município de Caririaçu, distante 502,74 km de Fortaleza, a Câmara de Vereadores está com processo seletivo aberto para preenchimento de sete vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 2 mil.

Estão sendo ofertadas as seguintes oportunidades:



Auxiliar de Serviços Gerais (1 Vaga);

Recepcionista (1 Vaga);

Agente Administrativo (3 Vagas);

Assistente Contábil (1 Vaga);

Assistente Legislativo (1 Vaga)

As inscrições podem ser feitas até 24 de agosto de 2025, de forma online, no site da banca organizadora, a Universidade Patativa do Assaré . As taxas variam entre R$ 80 a R$ 150.



Confira aqui o edital



PREFEITURA DE ITAITINGA (1 vaga)

Em Itaitinga, a prefeitura está com processo seletivo aberto até o dia 19 de agosto para contratação de profissional para a função de Gestor Escolar.



As inscrições podem ser feitas pelo site da Passaporte PHD.



A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova de análise documental; prova objetiva, prevista para o dia 14 de setembro de 2025; análise de títulos; e formação de 24 horas.



Confira o edital



Prefeitura de Jaguaretama (75 vagas)

A Prefeitura de Jaguaretama, município distante 242,11 km de Fortaleza, está com inscrições abertas até esta segunda-feira, dia 18, para seleção de profissionais de níveis fundamental, médio e superior.



As oportunidades são para os seguintes cargos:

Agente Administrativo (6 vagas);

Assistente Social (1 vaga);

Auxiliar de Saúde Bucal (3 vagas);

Auxiliar de Serviços Gerais (10 vagas);

Dentista (6 vagas);

Dentista - Endodontia (1 vaga);

Educador Físico (1 vaga);

Enfermeiro (10 vagas);

Farmacêutico (1 vaga);

Fisioterapeuta (2 vagas);

Fonoaudiólogo (2 vagas);

Motorista - CAT B (4 vagas);

Motorista - CAT D (2 vagas);

Nutricionista (1 vaga);

Psicólogo (2 vagas);

Técnico de Enfermagem (12 vagas);

Terapeuta Ocupacional (1 vaga);

Vigia (5 vagas);

Visitador Sanitário (4 vagas).



A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais, com remunerações mensais de R$ 1.518,00 a R$ 3.066,66.



Os interessados podem se inscrever, em dias úteis, das 8h30 às 13h30, presencialmente, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisco Gomes Pimenta, localizada na Rua Pedro Francisco de Almeida, 245, Centro. A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular e entrevista.



Prefeitura de Paramoti (89 vagas)

Em Paramoti, município distante 102 km de Fortaleza, a prefeitura está organizando concurso com 89 vagas e formar cadastro de reserva, para profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio/técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.

Confira as vagas ofertadas:

Auxiliar de Serviços Gerais (10 vagas);

Cozinheiro (2 vagas);

Gari (3 vagas);

Vigia (3 vagas);

Coveiro (2 vagas);

Agente Administrativo (1 vaga);

Agente Comunitário de Endemias (1 vaga);

Atendente de Farmácia (2 vagas);

Auxiliar de Consultório Dentário (2 vagas);

Maqueiro (2 vagas);

Motorista Categoria B (2 vagas);

Motorista Categoria D (7 vagas);

Técnico de Enfermagem (8 vagas);

Técnico de Radiologia (1 vaga);

Assistente Social (1 vaga);

Enfermeiro (3 vagas);

Farmacêutico Bioquímico (1 vaga);

Fisioterapeuta (1 vaga);

Fonoaudiólogo (1 vaga);

Médico (2 vagas);

Médico Veterinário (1 vaga);

Nutricionista (1 vaga);

Odontólogo (2 vagas);

Professor de Educação Básica I de 1º ao 5º Ano (8 vagas);

Professor de Educação Básica II Português (2 vagas);

Professor de Educação Básica II Matemática (3 vagas);

Professor de Educação Básica II Geografia (1 vaga);

Professor de Educação Básica II História (1 vaga);

Professor de Educação Básica I e II Educação Física (2 vagas);

Professor de Educação Básica II Inglês (1 vaga);

Professor de Educação Básica I Professor de Educação Infantil (8 vagas);

Psicólogo (1 vaga);

Psicopedagogo (1 vaga);

Terapeuta Ocupacional (2 vagas).



As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro no site da Fundação Cetrede, com taxas de R$ 80 a R$ 140.



