Tarifaço: Confira todas as medidas de socorro anunciadas pelo Governo Lula

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva / Crédito: Evaristo SA / AFP

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta quarta-feira, 13 de agosto, as ações de socorro para as empresas afetadas diretamente pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, por meio da assinatura de Medida Provisória (MP). Veja a lista completa de medidas ao fim desta matéria

Nomeado de Plano Brasil Soberano, os três eixos são fortalecimento do setor produtivo; proteção aos trabalhadores; e diplomacia comercial e multilateralismo. A principal frente é a linha de financiamento com valor de R$ 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações (FGE) para crédito com taxas acessíveis, além de ampliar as linhas de financiamento às exportações. O valor, contudo, pode subir a depender da demanda. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Além disso, haverá um aumento da alíquota do Reintegra para as companhias afetadas. O benefício fiscal tem a finalidade retornar de forma integral ou parcial o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de produtos exportados. Assim, possibilita que as empresas exportadoras tenham de volta valores pagos em tributos federais como PIS e Cofins. Agora, o percentual será de 6% para micro e pequenos negócios e de 3% para o restante nesse ressarcimento dos impostos federais a empresas exportadoras.

O Reintegra é um mecanismo que busca ressarcir as empresas exportadoras por tributos residuais ao longo de suas cadeias produtivas. Outro ponto é as compras públicas de produtos perecíveis que perderam competitividade no mercado externo. Esta medida foi um pedido especial de empresas e do Governo do Ceará. Vale lembrar que como ela e as outras ações foram por meio de MP, já podem ser aplicadas. Congresso Nacional agora tem 120 dias para aprovar. Caso não ocorra, caduca.

Ainda foi anunciada a prorrogação do mecanismo drawback por um ano. Este é o incentivo fiscal dado a companhias sobre a aquisição de insumos importados utilizados na produção de bens a serem exportados. Por fim, terá ainda um fundo garantidor que passará a contar com recursos liberados para financiar a baixo custo os setores afetados. Tarifaço

A alíquota de 50% sobre produtos brasileiros imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou a vigorar na quarta-feira, 6 de agosto. O líder norte-americano aplicou uma tarifa adicional de 40% sobre o País, que se somou à já anunciada recíproca de 10%.

A Casa Branca publicou uma lista de 694 itens que escaparam da sobretaxa adicional de 40%, incluindo importantes produtos da pauta de exportação brasileira aos EUA, como os aviões da Embraer, petróleo e suco de laranja. Já mercadorias como café, pescados, outras frutas e carne foram atingidos, e se mobilizam para conseguir ingressar na lista de exceções. Veja a lista de medidas completas de socorro aos exportadores atingidos pelo Tarifaço Principais medidas do Plano Brasil Soberano Linhas de crédito