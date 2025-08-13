Acompanhe ao vivo: Lula anuncia plano de socorro para empresas afetadas pelo tarifaço

Lula anuncia MP Brasil Soberano / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participa nesta quarta-feira, 13 de agosto, de cerimônia para assinar a Medida Provisória (MP) Brasil Soberano, com o plano de socorro para as empresas afetadas pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos ao País. Veja ao fim da matéria a lista de presentes no evento

Acompanhe a cerimônia ao vivo por meio deste link. A informação foi divulgada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que afirmou, na terça-feira, 12, que o plano de contingência para socorrer empresas brasileiras está "100% definido". A apresentação ocorre no Palácio do Planalto. Segundo Haddad, o plano contempla as demandas do setor produtivo após reuniões com vários representantes e deve ser o necessário para atender os afetados. As medidas, conforme o ministro, serão custeadas via crédito extraordinário. Ou seja, ficarão fora do limite de gastos do arcabouço, mas serão contabilizadas no cálculo da meta fiscal. Dentre as ações que serão anunciadas, Haddad confirmou que a preservação de empregos está prevista. No entanto, ele disse que há exceções, pois algumas empresas não poderão garantir os postos de trabalho, já que sofrerão um impacto muito grande em sua produção.

Assim, o titular da pasta afirmou que a medida trará "certa flexibilidade", visto que são afetados mais de 10 mil empregos. Além disso, o ministro informou que o plano tem viés estrutural, para além de medidas conjunturais. Destacando que estão incluídas duas reformas estruturais que envolvem medidas de crédito e o Fundo de Garantia para Exportações (FGE). Lula deve criar uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para as empresas afetadas Também na terça-feira, 12, o presidente Lula anunciou que a MP criaria uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para empresas brasileiras prejudicadas pelo tarifaço.



O chefe do Poder Executivo ressaltou que o montante faz parte de um plano de contingência que "é só o começo" e que deverá ser ampliado conforme a necessidade.

Em entrevista à BandNews, ele afirmou que é preciso ajudar os empresários a "abrir e brigar por mercados", ressaltando que eles não devem deixar "barato" a sobretaxa de Trump. Ele se lembrou que há legislação nos EUA que permite às companhias processarem o governo local em situações desse tipo.

"Estamos pensando em ajudar, sobretudo, as pequenas empresas, o pessoal que exporta tilápia, frutas, mel, máquinas. As grandes têm mais poder de resistência", disse o petista. "Estamos estabelecendo um certo padrão de fazer uma 'briga' na Organização Mundial do Comércio (OMC)."