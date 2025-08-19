Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aneel vê expectativa frustrada com ausência de sinalização de leilão de baterias

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Notícia

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse nesta terça-feira, 19, que há frustração de expectativas com a ausência de "sinalização" sobre leilão de baterias. Ele indicou a possibilidade dessa tecnologia entrar já nos próprios leilões de transmissão de energia elétrica.

"A Aneel está se preparando para ser capaz de viabilizar a licitação de baterias como parte integrante de concessões de transmissão", disse o diretor-geral na reunião pública.

A ex-diretora Ludimila Silva, falando pela área técnica, declarou que de fato há condições de incluir esses equipamentos em futuros editais de leilão, uma vez definidos os requisitos e as localizações das baterias para atendimento ao sistema interligado.

A inclusão de baterias entre os empreendimentos licitados possibilitaria, conforme argumentou Sandoval Feitosa, a flexibilidade e a continuidade de energias renováveis no Sistema Interligado Nacional (SIN), reduzindo o risco de problemas de corte de geração por indisponibilidade do sistema, o chamado curtailment.

Ele mencionou ainda que o Plano Decenal de Expansão de Energia 2025 sinaliza a instalação de 800 MW de baterias no SIN, sendo que as primeiras estariam previstas para 2031.

"Destaca-se a oportunidade de proporcionar ao planejamento setorial, isto é, ao Ministério de Minas e Energia, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico e à empresa de Pesquisa Energética, a possibilidade de considerar a licitação desses ativos nos leilões futuros", declarou Feitosa.

O diretor-geral da Aneel orientou ainda que sejam enviados ofícios ao MME, ao ONS e à EPE informando que a Agência está preparada para incluir essa opção tecnológica em futuros editais.

