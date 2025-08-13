Lula sobre MP do Tarifaço: governo está 'passando a bola' para time da Câmara e do Senado

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira, 13, que o governo "está passando a bola para o time da Câmara e do Senado", logo depois de assinar medida provisória com ações de enfrentamento dos impactos econômicos do "tarifaço" de 50% estabelecido pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), estiveram presentes na cerimônia de assinatura da "Medida Provisória Brasil Soberano", que traz um conjunto inicial de ações para proteger empresas e trabalhadores brasileiros dos efeitos da sobretaxa.

Lula assinou a MP no Palácio do Planalto.