Aneel eleva para 6,3% projeção de aumento médio das tarifas de energia elétrica em 2025

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) elevou para 6,3% a projeção de reajuste médio das tarifas de energia elétrica em 2025, conforme atualização na segunda edição do boletim "InfoTarifa" publicada nesta segunda-feira, 11. A projeção anterior era de 3,5%

O orçamento aprovado para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que subsidia políticas e subsídios setoriais, foi o principal motivo para a elevação. A CDE teve orçamento aprovado em R$ 8,6 bilhões maior do que o previsto.