3 dicas para transformar os ambientes com plantas na decoração / Crédito: EdiCase Decoracao

O contato com a natureza é capaz de oferecer bem-estar e colaborar com a saúde física e mental. Nos ambientes urbanos, entretanto, tem se tornado cada vez mais difícil a proximidade com o meio ambiente. Atualmente, o ser humano passa a maior parte dos dias em espaços construídos pelo homem. Por isso, o design biofílico, por meio de elementos naturais ou que se assemelham a eles, visa resgatar em projetos arquitetônicos e de interiores o contato com a natureza de forma harmônica, mesmo que em áreas urbanas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A incorporação da natureza no ambiente construído tem a capacidade, por exemplo, de reduzir a ansiedade e, quando incorporada aos interiores residenciais, traz conforto e bem-estar a quem utiliza estes espaços”, explica a arquiteta e urbanista Gloria Brandão. As plantas são muito importantes para renovação do ar e ainda dão um charme a mais a qualquerambiente. Em projetos arquitetônicos e de interiores, em especial, o uso delas pode oferecer muitos outros benefícios, como o bloqueio da radiação solar, conforto térmico e sensação de bem-estar. Abaixo, confira 3 dicas para transformar os ambientes com plantas na decoração! 1. Coloque plantas em pontos estratégicos No design biofílico, as plantas ganham bastante destaque, uma vez que conseguem gerar, de maneira mais rápida, uma conexão com o meio ambiente. Gloria Brandão aconselha utilizá-las em painéis verdes (paredes vivas) ou no telhado.

A designer de interiores Larissa Santo indica usar espécies pendentes, como jiboia, peperômia e colar de pérolas, sob algum armário ou prateleira. Na varanda, segundo ela, é um local bastante interessante para inserir plantas. “Em grandes centros urbanos, a varanda acaba sendo o quintal. É onde estamos mais próximos de estar ao ar livre”, acrescenta. 2. Pesquise os tipos mais indicados para cada ambiente Alguns cuidados são fundamentais no momento de inserir plantas nos ambientes, para que elas consigam crescer e se desenvolver adequadamente. É importante considerar fatores como luminosidade, ventilação e umidade, que variam de um cômodo para outro. Por isso, para identificar as espécies mais indicadas para cada espaço, é recomendado realizar um estudo de viabilidade, que leve em conta a incidência de luz solar, a circulação de ar e as condições específicas do local. Esse cuidado evita problemas como murchas, crescimento irregular ou até a morte da planta, garantindo um ambiente mais bonito e saudável.