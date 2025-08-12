Porcentual de itens com aumentos de preços no IPCA cai de 54% em junho para 50% em julho
O índice de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 54% em junho para 50% em julho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A difusão de itens alimentícios saiu de 46% em junho para 50% em julho.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Já a difusão de itens não alimentícios sai de 60% em junho para 49% em julho.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente