Porcentual de itens com aumentos de preços no IPCA cai de 54% em junho para 50% em julho

Autor Agência Estado
O índice de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 54% em junho para 50% em julho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A difusão de itens alimentícios saiu de 46% em junho para 50% em julho.

Já a difusão de itens não alimentícios sai de 60% em junho para 49% em julho.

