Decreto reabre prazo de renegociação de dívidas em regularização fundiária rural

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou decreto que reabre o prazo de renegociação de contratos inadimplentes de regularização fundiária das áreas rurais situadas em terras da União, no âmbito da Amazônia Legal, e em terras do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por meio de alienação e concessão de direito real de uso de imóveis.

O Artigo 30 do decreto 10.592, de 24 de dezembro de 2020, previa que, na hipótese de descumprimento de contrato firmado com os órgãos fundiários federais até 22 de dezembro de 2016, o beneficiário originário ou os seus herdeiros que ocupem e explorem o imóvel tinham o prazo de cinco anos, contado da data de entrada em vigor da Medida Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016, para requerer a renegociação do contrato firmado, sob pena de reversão. Ou seja, o prazo havia acabado no fim de 2021.