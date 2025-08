Tarifaço: Oposição diz que vai votar favorável ao plano de socorro do Ceará

Articulista quinzenal do O POVO

O POVO apurou que a oposição ao Governo do Estado vai votar favorável ao plano de socorro a empresas do Ceará. O projeto entrou em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta quarta-feira, 6 de agosto.

A ideia da medida é mitigar os impactos do tarifaço de 50% imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros, o que afeta o Estado em cheio, pois das exportações que daqui saem, 51% são para os Estados Unidos.