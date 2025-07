INSS inicia pagamentos de ressarcimento e atendimento segue em mais de 5 mil agências

A ação, realizada em parceria entre o INSS e os Correios, foi iniciada em 30 de maio e tem como foco beneficiar aposentados e pensionistas com dificuldades de acesso aos canais digitais. Até o momento, mais de 2,5 milhões de atendimentos foram realizados nas agências da estatal. No Ceará, foram mais de 130 mil atendimentos, distribuídos em quase 200 unidades.

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que identificaram descontos indevidos em seus benefícios têm até novembro para aderir ao acordo de ressarcimento. O serviço está disponível em mais de 5 mil agências dos Correios em todo o país, e os primeiros pagamentos começaram a ser efetuados na quinta-feira, 24.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na última segunda-feira, 21, data em que foram anunciados os primeiros lotes de pagamento pelo governo federal, os Correios registraram mais de 150 mil atendimentos em um único dia — volume acima da média desde o início da operação. A estatal está reforçando o atendimento nas unidades com maior demanda.



Serviços disponíveis nas agências dos Correios



O atendimento segue até novembro e permite a realização dos seguintes procedimentos:



Consulta sobre descontos no benefício;



Contestação de descontos não autorizados;



Confirmação de descontos autorizados;



Validação ou contestação da resposta da entidade associativa (após 15 dias úteis );



); Adesão ao acordo de ressarcimento.



Para atendimento, é necessário apresentar documento oficial com foto. Caso o beneficiário não possa comparecer pessoalmente, é possível nomear um representante legal com documentação válida ou um procurador com procuração.



Visitas e declarações



Na quinta-feira, 24, o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, acompanhou atendimentos em uma agência dos Correios em Taguatinga (DF). Durante a visita, o ministro observou o caso da beneficiária Elena Costa Freitas, que sofreu descontos indevidos em dois benefícios — aposentadoria e pensão. Segundo relato da filha, Sheila Gomes, o atendimento foi rápido e eficaz.