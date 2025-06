Atletas e funcionários da base serão beneficiados com novo projeto bilingue do Fortaleza

Fortaleza Esporte Clube lançou o projeto Laion Bilíngue com foco na formação integral de atletas e colaboradores. Sendo assim, todos os inscritos frequentarão três aulas semanais de inglês totalmente gratuitas no CT Ribamar Bezerra.

Liderado por Irlando Gomes, Diretor das Categorias de Base, e Erisson Matias, Gerente das Categorias de Base, o projeto contou com apoio do CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz, e do Presidente da Associação, Rolim Machado.