No Ceará, apenas 31,5% dos beneficiários pediram reembolso do INSS

Mais de 33,9 mil aposentados e pensionistas no Ceará aderiram ao acordo de ressarcimento com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O número representa apenas 31,5% dos quase 108 mil beneficiários aptos no Estado. O acordo é referente a descontos indevidos praticados entre março de 2020

e março de 2025.

Os pagamentos devem iniciar ainda nesta semana, na quinta-feira, 24, de forma integral e com correção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O depósito será feito conforme ordem de adesão na conta onde ele já recebe o benefício.