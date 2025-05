BNB estima em 48 mil o número de agricultores beneficiados pelo Desenrola Rural no Ceará

Montante se refere aos produtores rurais com dívidas por regularizar. Descontos podem chegar a até 80% do valor total do débito

A projeção foi apresentada, nesta sexta-feira, 2 de maio, em evento intitulado DIA D de Regularização de Dívidas Rurais, promovido pelo BNB, no município de Limoeiro do Norte (a 200 km de Fortaleza).

O Banco do Nordeste (BNB) estima que até 48 mil produtores rurais cearenses com dívidas contraídas junto à instituição podem ser beneficiados por meio do programa Desenrola Rural.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Desenrola Rural possibilita descontos de até 80% para quitação de débitos à vista e de até 65% em casos de pagamento parcelado.

Podem participar do programa clientes do banco que tenham operações contratadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2022.

Durante o evento, o presidente do BNB, Paulo Câmara, destacou que “nos últimos dois anos, o crédito pra agricultura familiar cresceu 126% no Banco do Nordeste, e o Desenrola é uma ação concreta para que esse crédito alcance cada vez mais pessoas”. Ele acrescentou que o BNB pretende “garantir que esse apoio chegue na ponta, contribuindo para que os pequenos agricultores tenham as melhores condições para quitar ou renegociar suas dívidas e voltar a desenvolver suas atividades".