Restituição do IR: consulta será liberada nesta quinta, 24; veja como fazer

O pagamento será realizado ao longo do dia 31 de julho, no valor total de R$ 10 bilhões. Desse total, mais de R$ 557,7 milhões serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal. São eles:

A Receita Federal irá liberar nesta quinta-feira, 24, às 10h, a consulta ao terceiro dos cinco lotes de restituição do Imposto de Renda (IR) de 2025. Cerca de 7,2 milhões de contribuintes que entregaram a declaração do deste ano deverão ser contemplados.

O pagamento será feito em 31 de julho, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet . Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo do órgão para tablets e smartphones.

Na hipótese do contribuinte não estar na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Contudo, caso a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Assim, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).