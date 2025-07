Se países não abrirem mercados para os EUA, tarifas muito maiores serão colocadas, diz Trump

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As declarações surgem à luz de um novo acordo comercial fechado com o Japão. Sobre isso, em nova publicação, Trump pontuou que o país oriental está, "pela primeira vez na história, abrindo seu mercado para os EUA - inclusive para carros, SUVs, caminhões e tudo mais, até mesmo para produtos agrícolas e arroz".

"O mercado aberto do Japão pode representar um fator de lucro tão grande quanto as próprias tarifas, mas só foi conquistado por causa do poder das tarifas", acrescentou. Segundo Trump, o Japão ainda concordou em comprar bilhões de dólares em equipamentos militares e outros produtos e em investir US$ 550 bilhões nos EUA.

Trump ainda citou a abertura de mercado da Indonésia aos EUA. "Isso é enorme!!! Nossas empresas vão lucrar uma fortuna. O mesmo vale para o Japão!".