Taxação de super-ricos: milionários pagam mais imposto no Brasil que nos EUA e Reino Unido?

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ideia do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é criar um imposto para os super-ricos, afetando cerca de 140 mil contribuintes brasileiros, para abrir espaço para isentar de imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês.

A alíquota do imposto mínimo dos super-ricos cresceria de acordo com a renda, pela proposta do governo. Quem ganha em torno de R$ 50 mil, pagaria uma alíquota próxima de zero. Essa alíquota subiria gradativamente até 10% — valor cobrado de quem tem rendimentos superiores a R$ 100 mil mensais (R$ 1,2 milhão ao ano).