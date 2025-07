Governo Federal anuncia 1º concurso de movimentação coletiva com 64 vagas

A medida foi publicada nesta quarta, 23, no Diário Oficial da União (DOU), e tem como foco a alocação estratégica de servidores da carreira transversal de EPPGG

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou, nesta terça, 23, a abertura do concurso de movimentação coletiva, com 63 vagas.

Cada servidor poderá indicar até duas vagas de interesse no ato da inscrição, feita via Sistema Eletrônico de Informações (SEI/ColaboraGov).

Os perfis devem estar atualizados na plataforma SouGov.br , e os currículos devem refletir as entregas e atividades desempenhadas nos últimos cinco anos. As inscrições seguem até este domingo, 27.

Além disso, a seleção será conduzida pela Secretaria de Gestão e Inovação (Seges), e os próprios órgãos e entidades interessados selecionarão os candidatos com base na análise curricular.

As oportunidades são vinculadas a projetos estratégicos de diferentes órgãos e serão preenchidas com base na compatibilidade de perfis, com critérios de prioridade.

Confira a lista de órgãos participantes

Ministério da Agricultura e Pecuária - 3 vagas

Ministério da Educação - 9 vagas

Ministério da Saúde - 8 vagas

Ministério dos Transportes - 3 vagas

Ministério do Trabalho e Emprego - 5 vagas

Ministério das Comunicações - 1 vaga

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - 4 vagas

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - 11 vagas

Ministério das Cidades - 11 vagas

Ministério das Mulheres - 6 vagas

Ministério da Cultura - 1 vaga

Ministério de Portos e Aeroportos - 1 vaga

Ministério dos Povos Indígenas - 3 vagas

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - 1 vaga

