Concursos no Ceará: são 18 editais abertos com salários de até R$ 32 mil

Supremo Tribunal Federal (STF) abriu seleção para vaga de juiz representante da Corte no CNMP / Crédito: Antonio Augusto/STF

A semana se inicia com 18 editais publicados ou com inscrições abertas. A maioria é para o serviço público, inclusive com anúncio de vaga lançada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). São mais de 1,7 mil vagas para certames em diversas cidades do Ceará, além de disputas de nível nacional. As remunerações alcançam os R$ 32 mil.

O edital foi publicado na sexta-feira, 18/7, após assinatura do presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso. As inscrições seguem abertas até 28 de agosto. Após o período de inscrições, a Presidência do STF colocará os currículos à disposição dos ministros da Corte e convocará sessão administrativa para escolha do nome. A seleção seguirá as regras previstas na Resolução STF 504/2013. A inscrição deve ser solicitada por e-mail a ser encaminhado ao endereço [email protected], com o currículo em anexo. Atenção! Não devem ser incluídas informações pessoais, tais como endereço, telefone e números de documentos no conteúdo do currículo.

O STF não deu detalhes sobre remuneração para o cargo. O edital de convocação pode ser conferido no site do Supremo. ITA (110 vagas) O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, referência em ensino de engenharia no Brasil, disponibiliza 110 vagas para os campi de São José dos Campos (SP) e Fortaleza (CE). Os salários variam entre R$ 13,2 mil e R$ 14,1 mil, a depender da função. As inscrições ocorrem até 8 de agosto, com taxa de R$ 200, tendo de ser realizadas no site do ITA.