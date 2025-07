SOP abre mais de 60 vagas no Ceará com salário de até R$ 8 mil; veja

As inscrições estarão abertas a partir do dia 23 de julho e ficarão disponíveis até 21 de agosto

O salário varia entre R$ 2.414,28 a R$ 8.000. As oportunidades são destinadas para o nível superior e técnico e estão distribuídas nas seguintes áreas :

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) está com um processo seletivo aberto para o preenchimento de 61 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. O edital foi publicado nesta quinta-feira, 10, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Arquiteto

Engenheiro Civil

Engenheiro Eletricista

Técnico em Edificações

Topógrafo

As inscrições estarão abertas a partir do dia 23 de julho e ficarão disponíveis até 21 de agosto, no site da banca organiadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

A taxa custa R$ 126 e deve ser paga por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) até o dia 22 de agosto.

Há previsão de isenção total ou parcial do pagamento para doadores de sangue, alunos de ensino público, candidatos com deficiência, candidatos de famílias com renda de até 2 salários mínimos e pessoas hipossuficientes que comprovem consumo de energia elétrica de até 80 kWh mensais.