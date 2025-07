Mutirão com 200 vagas de emprego é realizado em Fortaleza; veja como participar

Durante o evento, a equipe do Sine fará a triagem dos candidatos, avaliando o perfil profissional para cada vaga; confira os cargos disponíveis

O Sine Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), está realizando nesta quarta-feira, 9 de julho, um mutirão de emprego , com 200 vagas imediatas para trabalhadores nas barracas de praia.

Durante o evento, a equipe do Sine fará a triagem dos candidatos, avaliando o perfil profissional para cada vaga. Em seguida, o setor de Recursos Humanos das barracas de praia contratantes conduzirá as entrevistas. Os aprovados já sairão do local contratados.

Participam da ação os seguintes comércios:

Marulho

Nossa Praia

Terra do Sol

Seu Venâncio

Deu Praia

Cabumba

Órbita Blue

Cuca Legal

Guarderia Brasil

P5 Kite House

Santa Praia

Para participar, é necessário apresentar RG, CPF e currículo. Quem não possuir o currículo pronto, poderá contar com o apoio da equipe do Sine para auxiliar na elaboração no local.