CNU 2025: nova retificação muda quadro de vagas e atribuição de cargos

Quadro de cargos Entre os destaques da nova revisão, está a alteração da quantidade e a distribuição de vagas imediatas dentro de um mesmo bloco temático, como é o caso do bloco 1: seguridade social: saúde, assistência social e previdência. Neste caso, o cargo de assistente social, na especialidade "serviço social", passou de 26 vagas para 80, no total, distribuídas da seguinte forma. · 52 vagas para ampla concorrência; · 4 para pessoas com deficiência (PCD);

· 20 para pessoas negras; · 2 para pessoas quilombolas; e · 2 para pessoas indígenas.



O ajuste no edital promove, entre outras, a mudança no mesmo bloco temático 1, para o cargo de médico, na especialidade de clínica médica. No novo quadro geral do bloco, o número cai de 80 vagas para médicos para 26. No bloco temático 3, por exemplo, o novo quadro de cargos e especialidades por órgão, altera de nove para dez o número de vagas em tecnologia da Informação II. Por outro lado, no mesmo bloco 3, o cargo com especialidade em Oceanografia, Oceanologia, Geofísica, Biologia ou Engenharia Ambiental, que tinha três vagas, com a retificação, passou a ter duas vagas.

Apesar das alterações, o número total de vagas da segunda edição do CNU permanece em 3.652 para lotação em 32 órgãos da administração pública federal. Mais alterações Além do remanejamento das vagas no bloco 1, as retificações no edital também mudam a distribuição dos pesos dos eixos temáticos por órgãos, cargos e especialidades e correções de lotação das vagas. A remuneração inicial para alguns também cargos também foram corrigidas. Este é o caso de todas as especialidades do cargo de Analista do Seguro Social. O salário dos aprovados, que era de R$ 5.654,72, no edital de abertura, poderá atingir R$ 9.371,31, a partir da retificação.