Senai tem meta de realizar 10,8 mil atendimentos a micro, pequenas e médias indústrias em 2025

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) tem como meta realizar cerca de 10,8 mil atendimentos a micro, pequenas e médias indústrias (MPMEs) em 2025, sendo 7.689 com consultorias e 3.120 com tecnologias de fábricas inteligentes. As ações fazem parte do Brasil Mais Produtivo, uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) para aumentar a produtividade de MPMEs em todo o Brasil. Em 2024, foram realizados mais de 6,5 mil atendimentos de eficiência energética, manufatura enxuta e transformação digital em MPMEs dos 26 Estados e do Distrito Federal. Outras 1,2 mil empresas participaram do processo de validação e receberam tecnologias da indústria 4.0, como internet das coisas e inteligência artificial, por meio da categoria de chamadas Smart Factory.

De acordo com o Senai, no caso das consultorias em manufatura enxuta, houve um aumento de 27,75% de produtividade em 4.240 atendimentos. Já nos atendimentos de eficiência energética (que totalizaram 562), foi registrada redução de 17,95% no consumo de energia. No plano de transformação digital foram realizados 90 atendimentos.

Em nota à imprensa, o diretor-geral do Senai, Gustavo Leal, afirmou que os números demonstram a importância do programa para o setor industrial e para a competitividade do País. Além das consultorias, as empresas recebem também cursos de aperfeiçoamento profissional para os empregados e gestores. "Com o apoio técnico do Senai e do Sebrae, as micro, pequenas e médias indústrias podem implementar ações de baixo custo e alto impacto na gestão e no processo produtivo, utilizando consultorias especializadas e trilhas de aperfeiçoamento profissional em manufatura enxuta, eficiência energética e transformação digital", disse. Para 2025, o Senai já conta com 80 mil empresas cadastradas na plataforma de produtividade. A meta para as consultorias de manufatura enxuta e eficiência energética é de 7 mil atendimentos a micro e pequenas e 470 a médias empresas. Já no âmbito da transformação digital, serão 219 atendimentos a médias empresas, 130 projetos Smart Factory e 3.120 MPMEs impactadas.

A meta é de que, até 2027, 93 mil empresas sejam atendidas presencialmente. Para as micro e pequenas, os atendimentos são gratuitos e, para as médias, subsidiados. De 2024 a 2027, serão destinados R$ 2 bilhões para as consultorias, além de desenvolvimento e aplicação de novos tecnologias e formação profissional dos trabalhadores e gestores das empresas. Smart Factory Na modalidade de transformação digital Smart Factory, o Senai apoia desenvolvedores de tecnologias da indústria 4.0 para que as soluções sejam aplicadas em MPMEs. Essa etapa começa com o lançamento da chamada Smart Factory, coordenada pelo Senai, com apoio técnico e financeiro do BNDES e Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), por meio de recursos não reembolsáveis do Fundo de Desenvolvimento Técnico Científico (Funtec) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).