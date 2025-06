Alckmin diz que governo lança nos próximos dias o Redata, plano nacional de Data Centers

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse na manhã desta quinta-feira, 5, que nos próximos dias o governo lançará o Plano Nacional de Data Centers, batizado de "Redata". Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou, o foco é desonerar o investimento de quem planeja desembolsar recursos no processamento e armazenamento de grande volumes de dados.

"Nós deveremos ter um recorde de Data Centers e inteligência artificial no Brasil, estamos lançando nos próximos dias o Redata, que é todo a política para atração de Data Centers e inteligência artificial. O grande limitador da produção no mundo é energia e o Brasil tem energia abundante e energia renovável", declarou em evento da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB).