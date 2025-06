Represálias a ativistas de quilombo do Ceará são citadas em relatório internacional sobre energia renovável

Represálias sofridas por ativistas ambientais do quilombo do Cumbe, em Aracati, no Ceará, foram incluídas em um relatório da ONG sueca SwedWatch. A pesquisa lançada no fim de abril relata ameaças a defensores dos direitos humanos em meio à expansão de empresas de energia renovável no Brasil, Honduras, Moçambique e Filipinas.

A comunidade quilombola e de pesca artesanal do Cumbe denuncia que foi prejudicada pelo parque eólico instalado no território há 17 anos.