Mais três municípios cearenses são agregados ao Mapa do Turismo Brasileiro

Com a entrada de Irauçuba, Pedra Branca e Solonópole, Estado passa a ter 66 cidades mapeadas pelo Ministério do Turismo

As cidades foram incluídas em dezembro de 2023 e, com isso, o Estado passa a ter 66 cidades no radar da pasta como regiões turísticas .

O Ministério do Turismo (MTur) incluiu mais três municípios cearenses no Mapa do Turismo Brasileiro : Irauçuba, Pedra Branca e Solonópole.

Todas as cidades do Mapa do Turismo são classificadas em cinco categorias (A,B,C,D e E), que levam em conta diversos fatores diretamente ligados à economia do turismo, como a quantidade de estabelecimentos de hospedagem, empregos gerados com o turismo e quantidade de visitantes recebidos.

Além disso, o município precisa dispor de uma secretaria ou departamento para o turismo e comprovar a existência de uma instância de governança regional no turismo, como um conselho, fórum, comitê ou associação responsável por sua gestão. As três cidades incluídas do Estado compõem a categoria D.

Após a inclusão, este cadastramento terá sua validade por um ano.

Segundo a secretária do turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, o Mapa do Turismo é uma importante ferramenta que auxilia a pensar e executar políticas públicas eficientes e assertivas para o segmento turístico.

"Estamos construindo uma parceria muito forte com os municípios, no sentido de auxiliá-los no desenvolvimento do turismo local, e isso passa pelo cadastro na ferramenta federal. Nossa intenção é que todas as regiões turísticas do Ceará contem, por exemplo, com mão de obra qualificada e excelente infraestrutura turística, pois assim conseguimos direcionar o visitante com segurança", destacou.