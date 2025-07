Chamada Nordeste destina até R$ 10 bilhões a projetos sustentáveis e inovadores

A ação foi detalhada em reunião com a Presidência da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e integra a estratégia de mobilização regional da nova política industrial do Governo Federal.

Coordenada pelo BNDES, Finep, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste (BNB), com apoio técnico da Sudene e do Consórcio Nordeste, a chamada pública busca selecionar planos de negócios com valor mínimo de R$ 10 bilhões.

O foco está em setores considerados estratégicos para a transformação produtiva da região, como:



Energia renovável e armazenamento industrial



Bioeconomia e fármacos sustentáveis



Hidrogênio verde e descarbonização



Data centers verdes



Indústria automotiva e agrícola



As propostas aprovadas poderão acessar diferentes modalidades de financiamento, incluindo linhas de crédito, subvenções econômicas e instrumentos de participação societária. As condições de apoio serão ajustadas de acordo com o porte dos projetos e a natureza do setor.