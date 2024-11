O POVO é vencedor da 1ª edição do Prêmio ABDE de jornalismo

A reportagem especial Retratos do Bolsa Família, de autoria do repórter Samuel Pimentel, foi a campeã na categoria Texto Nacional

O repórter de Economia Samuel Pimentel foi o vencedor da primeira edição do prêmio de jornalismo da a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE).

A reportagem Retratos do Bolsa Família, de autoria dele, foi a primeira colocada na categoria Texto Nacional. No trabalho, Samuel percorreu as cidades cearenses nas quais o programa federal de transferência de renda mais tem peso na economia local e trouxe as histórias das famílias beneficiadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

+ Confira a reportagem especial Retratos do Bolsa Família