Ceará é um dos selecionados em chamada do BNDES de R$ 45,8 bi para mineração

Foram selecionados 56 planos de negócios, que agora avançam para a elaboração do Plano de Suporte Conjunto (PSC) , com expectativa de movimentar R$ 45,8 bilhões em investimentos.

A iniciativa visa apoiar projetos voltados à transição energética e à descarbonização da economia brasileira, por meio da transformação e uso de minerais considerados críticos para tecnologias limpas.

Entre os elementos priorizados estão terras raras, lítio, grafite, cobre, silício, níquel, titânio e minerais do grupo da platina — insumos essenciais para setores como baterias, veículos elétricos, painéis solares e eletroeletrônicos.



A distribuição regional dos investimentos mostra concentração no Nordeste, que responde por 41% do total, ou R$ 18,5 bilhões, alocados em 13 projetos. A região também se destacou pela variedade de estados com propostas selecionadas:

Bahia

Rio Grande do Norte

Pernambuco

Piauí

Ceará

Minas Gerais, no entanto, lidera em número absoluto de planos aprovados, com 20 projetos, seguido pela Bahia, com 9. Juntas, as regiões Norte e Nordeste concentram 56% do volume total de recursos previstos.