BNDES projeta expansão de mais de 100 km de linhas de transporte coletivo de Fortaleza

FORTALEZA-CE BRASIL, 06-08-2024 Fotos do metrô para fazermos o pós-vendas da adesivação. (Foto Joao Filho Tavares O Povo) / Crédito: João Filho Tavares

Fortaleza tem potencial para ampliar em 121 quilômetros (km) a rede de Transporte Público Coletivo de Média e Alta Capacidade (TPC-MAC) até 2054. Projeção é do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU), feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) e o Ministério das Cidades. Publicado em junho recente, o levantamento aponta que a rede, que conta com 37 km, pode chegar a ter 158 km de extensão. Com isso, o número de pessoas atendidas passaria de 213,7 mil para 1,1 milhão.

Leia também: Como se locomover em Fortaleza: dicas de transporte público e apps Balanço mostra que extensão pode acontecer por meio de projetos que já estão sendo realizados e trabalhos que ainda serão implementados. Foram consideradas intervenções que envolvem: Corredores de Ônibus;



Sistemas de BRT;



VLT ou Monotrilho;



Trens Urbanos;



Sistemas de Metrô. No caso da capital cearense, a principal ampliação prevista seria em BRT ou VLT, que vai contar com um aumento de 97 km da rede. “Na região metropolitana de Fortaleza, a expansão projetada significa um acréscimo de 331% na rede base atual, com efeitos também para redução do número de acidentes e das emissões de poluentes e gases do efeito estufa, além do melhor uso do espaço público”, disse Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Ainda segundo estudo, o Município teria um disparo no indicador Rapid Transit to Resident (RTP), que avalia o ritmo de crescimento da infraestrutura em relação ao crescimento demográfico nas áreas urbanas. Com o aumento da rede, índice passaria de 9 para 39, sendo próximo de cidades como Londres (44,7). Pojetos em Fortaleza No geral, o estudo prevê mais 323 km de linhas de metrô, 96 km de trens urbanos, 1.930 km de sistemas de BRT, VLT ou monotrilho e 157 km de corredores de ônibus em 21 regiões metropolitanas brasileiras. Além de Fortaleza, foram analisadas: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Santos, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, Distrito Federal, Salvador, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Teresina, São Luís, Belém e Manaus.