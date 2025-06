Setor produtivo não pode continuar sendo o fiador do ajuste econômico, diz Fiec

A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de elevar a taxa básica de juros, a Selic, para 15% ao ano - o maior patamar em quase 20 anos - causou indignação no setor produtivo brasileiro.

Em nota emitida nesta quinta-feira, dia 19, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) manifesta preocupação com a decisão e destaca que “o setor produtivo não pode continuar sendo o fiador do ajuste econômico do país”.