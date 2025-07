Governo do Ceará elenca 6 setores mais impactados com tarifa de Trump

FORTALEZA-CE, BRASIL,15.07.2025: Governador Elmano de Freitas visita o sistema OPOVO de comunicação. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), elencou, em entrevista exclusiva ao O POVO nesta terça, 15 de julho, pelo menos seis setores que serão mais impactados com as tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A medida impõe uma taxa de 50% a todos os produtos brasileiros a partir do dia 1º de agosto. Os maiores efeitos seriam tanto nas exportações quanto nos empregos, com destaque para: aço, mineral (pedras e granitos), pescado, castanha de caju, cera de carnaúba e pás eólicas.

“Não interessa à economia brasileira uma queda de braço, mas, ao mesmo tempo, é preciso manter o otimismo, a tranquilidade, a firmeza nas posições. Sem entrar num jogo de quem é o mais forte, quem perde mais, quem ganha mais. Isso não interessa à economia brasileira, aos trabalhadores brasileiros.” A ideia é mapear os segmentos mais impactados no Estado e traçar estratégias para redução de danos. Os empresários também pleitearam uma interlocução junto ao Governo Federal no sentido de reforçar o canal de negociação com o governo americano para redução de tarifas. Como cada setor é afetado? Os EUA são hoje o principal parceiro comercial do Ceará. De acordo com dados do Observatório da Indústria do Ceará, somente neste ano, mais de US$ 366,8 milhões em produtos cearenses foram exportados ao País. O número representa 47,61% do volume total de exportações.

Dentre os principais produtos exportados estão: aço (US$ 262,3 milhões); peixes (US$ 19,1 milhões) e calçados (US$ 13,9 milhões). De acordo com Elmano de Freitas, o setor do aço tem uma especificidade: o item já está com uma tarifa de 50%. Ou seja, há uma dúvida se será adicionado 50% ou se ficará do jeito que está. Já na parte mineral, com pedras e granitos, parte da produção vai para o Espírito Santo, mas avalia que o reflexo não será apenas no dia que a tarifa entrar em vigor e, sim, imediato.