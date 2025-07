Trump: acordos tarifários já foram feitos por meio das cartas, mas estamos abertos a conversas

Em coletiva de imprensa ao lado do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, na Casa Branca, o presidente ressaltou que a União Europeia (UE) "quer conversar" sobre um acordo comercial e avaliou que "ter uma Europa forte é uma coisa muito boa".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (14) que deve anunciar em breve novas tarifas "amigáveis", sem detalhar, no entanto, o que o termo significa. "Acordos tarifários já foram feitos por meio das cartas, mas estamos abertos a conversas", disse Trump, acrescentando que "vamos continuar conversando com países sobre tarifas".

Trump também destacou que, apenas no mês de junho, os EUA arrecadaram US$ 25 bilhões em tarifas. "Nossa economia está decolando, apesar de um cara no Federal Reserve (Fed) que não nos ajuda", disse, referindo-se ao presidente do BC americano, Jerome Powell. Na sequência, ele disse que o chefe do Fed "não sabe o que está fazendo".

Sobre a Rússia, Trump evitou ataques diretos ao presidente Vladimir Putin, mas afirmou: "não quero chamar Putin de assassino, mas ele é um cara difícil". Segundo ele, "Putin já enganou muita gente. Enganou Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Joe Biden, mas não a mim". Ainda assim, demonstrou otimismo quanto a um entendimento com Moscou: "acho que vamos conseguir fechar um acordo com Putin", disse, sem fornecer um prazo.