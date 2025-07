UE quer negociar tarifas com EUA, mas mantém eventual retaliação 'sobre a mesa', diz comissário

Segundo Sefcovic, os ministros de Economia da UE deixaram claro que "será necessário adotar medidas de reequilíbrio caso as negociações com os EUA fracassem". Ele ressaltou, no entanto, que "ainda acreditamos que a solução desse problema deva ser por meio de negociações". Em tom conciliador, completou: "É preciso duas mãos para bater palmas", indicando que a disposição deve vir de ambos os lados.

O comissário de Comércio da União Europeia (UE), Maros Sefcovic, afirmou nesta segunda-feira (14) que o bloco ainda vê espaço para um entendimento com os Estados Unidos sobre tarifas, mas alertou que, caso as conversas fracassem, medidas de retaliação estão no radar. "Queremos negociar tarifas com os EUA primeiro, mas tudo está sobre a mesa, inclusive retaliação", disse ele em coletiva após uma reunião do bloco em Bruxelas.

O comissário lembrou que todos os maiores parceiros comerciais dos EUA receberam uma carta do presidente Donald Trump com as novas tarifas e que, ainda assim, "há condições para negociar".

Sefcovic confirmou que falará ainda nesta segunda-feira com autoridades americanas, incluindo Howard Lutnick, secretário do Comércio, e Jamieson Greer, representante comercial (USTR), sobre o andamento das conversas. "Estávamos muito próximos de um acordo comercial em princípio com os EUA", lembrou. Mas destacou que "qualquer acordo com os EUA deve ser aceitável para os membros do nosso bloco".

Enquanto mantém o canal de diálogo com Washington aberto, a UE também busca diversificar seus mercados. "Estamos dobrando nossos esforços para abrir novos mercados", disse. Nesse contexto, Sefcovic afirmou que o bloco europeu está em "negociações intensas com a Índia e acho que podemos encerrar discussões até o final deste ano". Ele também classificou como positivo o momento atual das conversas com a Arábia Saudita.