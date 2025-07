Incerteza com tarifas pesa no Ibovespa e alta do minério é incapaz de animá-lo

O Ibovespa cai nesta segunda-feira, 14, em linha com as bolsas internacionais do Ocidente, apesar da alta do minério de ferro. O recuo dos mercados de ações reflete a cautela de investidores com o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donal Trump. A exceção é a bolsa de Londres, que sobe após o Reino Unido fechar acordo comercial com os EUA. Na Ásia, as bolsas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, após as últimas ameaças tarifárias do governo Trump e também na esteira de dados chineses de exportação melhores do que o esperado. O principal indicador da B3 abriu na máxima aos 136.186,67 pontos, com variação zero, e logo migrou para o negativo. Há relatos de que o Brasil pode pedir redução da tarifa de 50% para 30% aos EUA e adiamento para até 90 dias, conforme a CNN Brasil.

"Seria positivo! Acho que o mercado continua cauteloso porque ainda não é certo. E estamos no aguardo de se vai ter anúncio do Trump", diz Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital. Investidores aguardam detalhes de um "grande anúncio" do presidente dos EUA sobre a Rússia nas próximas horas, após ele demonstrar frustração com o líder russo, Vladimir Putin, em relação à guerra na Ucrânia Os juros futuros operam perto da estabilidade, em meio ao leve avanço do dólar ante o real, enquanto investidores monitoram o noticiário sobre imposição de novas tarifas. O anúncio mais recente incluiu o México e o bloco europeu com tarifas de 30%. Ao mesmo tempo, o Brasil avalia qual estratégia adotará após a imposição de 50% em tarifas para produtos brasileiros vendidos aos EUA. No domingo, 13, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com ministros no Palácio da Alvorada para discutir a resposta do governo aos Estados Unidos.

"O cenário doméstico, esse tema deve continuar gerando volatilidade e reforçando a postura de cautela", diz Bruna Sene, analista de renda variável da Rico. Para o Itaú Unibanco, se as tarifas de 50% entrarem em vigor em 1º de agosto de 2205, o impacto no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) será entre queda de 0,2 a 0,6 ponto porcentual ao longo de 12 meses. "Tais estimativas envolvem elevado grau de incerteza", admite em relatório. No Focus, a projeção é que o primeiro corte da Selic aconteça em março, e não mais em janeiro como previsto antes. No boletim, a mediana para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 caiu de 5,18% para 5,17%, a sétima baixa seguida, com revisões marginais também para baixo para o câmbio e o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M).

"Aparentemente, se a taxação dos EUA for mantida, vai elevar a inflação brasileira. E se aumentar, há a preocupação de que provavelmente a taxa de juros fique esticada por muito mais tempo", avalia em nota Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos. Ainda fica no foco o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). Houve queda de 0,74% em maio ante abril, ficando abaixo do piso das estimativas na pesquisa Projeções Broadcast, de recuo de 0,50%. Na comparação com maio de 2024, o IBC-Br total cresceu 3,16%, abaixo da mediana de 4,10%. O impasse sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) também continua no radar. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, recebe nesta terça-feira integrantes do Executivo e do Legislativo para tentar aplacar a crise entre os poderes criada após o decreto sobre o IOF.