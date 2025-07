Setor químico projeta nova expansão do Polo de Guaiúba, com universidade

Esta nova etapa incluiria uma universidade para ficar ao lado do polo, pensando na qualificação da mão de obra / Crédito: FABIO LIMA

Com seis indústrias já em operação e outras nove em fase de construção, o Polo Químico de Guaiúba já está com projeção de uma terceira expansão, conforme o vice-presidente do Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Ceará (Sindquímica-CE), Marcos Soares. Em entrevista ao O POVO, informou que o local já gera cerca de 500 empregos diretos e, das que estão em fase de obras, aproximadamente três serão inauguradas este ano. As restantes estão previstas para 2026.

Além de estrutura física com energia, água, internet e fibra ótica já funcionando, o polo também está investindo em segurança e gestão moderna. Outro ponto levantado pelo vice-presidente do Sindquímica-CE é a rede de ensino técnico e superior da região, mobilizada para oferecer cursos alinhados à demanda industrial. “Nosso objetivo é que nenhum empresário deixe de investir aqui por falta de mão de obra. Estamos cuidando da infraestrutura física e dos recursos humanos ao mesmo tempo.”

Empresa do Polo de Maranguape deve começar construções este ano O Polo de Maranguape, intitulado Maranguape Industrial Park, foi projetado para ser um modelo setorial, abrangendo indústrias químicas, cosméticos, confecções e a indústria metalmecânica. Um dos primeiros grandes empreendimentos a se instalar é o Grupo Alyne Cosméticos, que ocupará um terreno de 60 mil m². Conforme o vice-presidente do Sindquímica, Marcos Soares, a empresa já está em fase de terraplanagem e tem planos de começar a construção de seus galpões ainda este ano. A expectativa é de iniciar as operações 2026.