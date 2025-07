Governo vai ter que tomar providências para não encarecer conta de luz, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o governo Luiz Inácio Lula da Silva terá que tomar providências, negociadas com o Congresso Nacional, para não encarecer a conta de luz em decorrência da derrubada do veto presidencial a "jabutis" no projeto de lei das eólicas offshore.

"Quando pedimos para sentar e negociar, não é afronta contra Congresso Nacional", disse Haddad, enfatizando que é preciso "sentar para resolver o problema", após mencionar que publicou portaria na segunda-feira, 7, bloqueando R$ 1,4 bilhão da Pasta que seriam destinados a investimentos na modernização do sistema tributário.