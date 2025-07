Dieese: Custo da cesta básica cai em 11 das 17 capitais pesquisadas em junho

O valor do conjunto dos alimentos básicos caiu em 11 das 17 capitais pesquisadas em junho de 2025, segundo dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). As maiores reduções foram registradas em Aracaju (-3,84%), Belém (-2,39%) e Goiânia (-1,90%). Já as maiores altas foram registradas em Porto Alegre (1,50%) e Florianópolis (1,04%).

De acordo com o Dieese, São Paulo segue como a capital com a cesta mais cara, custando R$ 882,76, seguida por Florianópolis (R$ 867,83) e Rio de Janeiro (R$ 843,27). Já os menores valores foram encontrados nas capitais do Norte e Nordeste, como Aracaju (R$ 557,28) e Salvador (R$ 623,85). "No acumulado do ano, entre dezembro de 2024 e junho de 2025, todas as cidades pesquisadas apresentaram alta nos preços da cesta", apontou o departamento, destacando a variação em Fortaleza (9,10%).