Setor químico planeja criar mais um polo na Região Metropolitana de Fortaleza

"As cidades mais distantes enfrentam desafios relacionados à mão de obra qualificada e à logística. Ou seja, os polos são mais eficazes em um raio de até 40 km do centro de Fortaleza."

O setor químico está planejando criar um terceiro polo na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Foi o que afirmou Paulo Gurgel, presidente do Sindicatos das Indústrias Químicas do Estado do Ceará (Sindquímica-CE), durante a 7ª Expo Ceará Química nesta quinta-feira, 12.

No entanto, Gurgel explica que, para concretizar a criação de um novo polo, o setor depende da disponibilidade e do interesse dos prefeitos das cidades envolvidas.

Ainda segundo Gurgel, atualmente são 28 empresas interessadas no polo, sendo que três estão esperando apenas pela emissão das escrituras, que são liberadas pelo cartório, para obter o financiamento no Banco do Nordeste (BNB) e iniciar as suas obras até o fim deste ano.

"As empresas começarão a receber as escrituras dos terrenos em breve. Algumas delas já possuem projetos para iniciar a construção de seus galpões no próximo ano."

Já em Guaiúba, o presidente do Sindquímica-CE explicou que, por ter sido inaugurado em 2018, várias indústrias já estão funcionando e outras cinco estão em construção. Além disso, existem novas empresas interessadas em atuar no local que ainda estão na fase de fechamento de projetos.

Dentro do setor, os segmentos de cosméticos e saneantes representam quase 18% dos empregos no estado. As informações são do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

Fundamental para o desenvolvimento da economia cearense, o setor químico conta hoje com 23,8% de participação na indústria do Estado, empregando, até o último mês de março, cerca de 16.470 pessoas.

Além disso, o relatório Setorial em Comex, elaborado pelo Centro Internacional de Negócios do Ceará (CIN/CE) da Fiec, analisou as exportações no primeiro semestre de 2024 e destacou que o setor químico do Ceará apresentou um crescimento notável.

Mesmo com desafios globais, as exportações do setor no estado estão em expansão. Nos primeiros seis meses de 2024, o Ceará exportou US$ 6,3 milhões, um aumento de 159% em relação ao igual período

do ano anterior.

Os produtos mais destacados nas exportações incluem inseticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas.

Esses itens lideraram as exportações, com um crescimento impressionante de 360% frente a igual período de 2023.

Outros produtos importantes para o resultado positivo do setor foram sabões e agentes orgânicos de superfície, que geraram US$ 1,54 milhão, e óleos essenciais e resinoides, que somaram US$ 879 mil.

