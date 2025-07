Varejo cearense ampliado tem o 4º maior crescimento do Brasil até maio

O índice do volume de vendas cearense do comércio varejista ampliado de maio foi o quarto maior do País no acumulado de 2025, com alta de 5,5%.

Agora, em relação ao mês de abril, a pesquisa aponta que o varejo ampliado do Ceará se manteve estável e ficou entre os dez maiores resultados do País, com 0,1%. O desempenho é abaixo do nacional (0,3%).

O percentual fica atrás apenas de Amapá (8,3%), Rio Grande do Sul (6,8%) e Paraíba (6,7%). Além disso, é maior do que o nacional (1,1%). Considerando apenas o comércio varejista comum, o desempenho do Estado aumentou 3,5%.

Levando em consideração o igual mês de 2024, o ampliado também obteve um crescimento de 2,9%, assim como o comum, de 2,4%.

Confira o ranking do comércio varejista ampliado em maio de 2025

Amazonas: 2,1%

Alagoas: 1,3%

Rio de Janeiro: 1,2%

Amapá: 1,1%

Roraima: 1,1%

Minas Gerais: 0,9%

Mato Grosso: 0,7%



Sergipe: 0,7%



Espírito Santo: 0,5%



Ceará: 0,1%



Rio Grande do Sul: 0% (Estabilidade)



Bahia: -0,1%



Rondônia: -0,5%



São Paulo: -0,5%



Acre: -0,6%



Rio Grande do Norte: -0,8%



Piauí: -1,0%



Maranhão: -1,2%



Pernambuco: -1,2%



Goiás: -1,2%



Paraná: -1,3%



Distrito Federal: -1,3%



Pará: -1,5%



Paraíba: -1,5%



Mato Grosso do Sul: -1,6%



Santa Catarina: -2,1%



Tocantins: -3,5%

Cenário nacional

As vendas no comércio varejista no país, na passagem de abril para maio, recuaram 0,2%, mantendo o índice no campo da estabilidade pelo segundo mês consecutivo. Com isso, a média móvel trimestral foi de 0,1% no trimestre encerrado em maio.

Na comparação com maio de 2024, houve alta de 2,1% no volume de vendas. Quanto ao indicador dos últimos doze meses, o ganho foi de 3% e no acumulado no ano, 2,2%.