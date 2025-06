Concursos Brasil e Ceará: 12 oportunidades e salários de até R$ 14 mil; veja

São pelo menos 1,4 mil vagas para concursos em diversas cidades do Ceará, além de certames de nível nacional e um curso gratuito preparatório para quem vai fazer a prova dos bombeiros. As remunerações alcançam os R$ 14,1 mil .

Os concurseiros que pretendem seguir carreira no serviço público têm atualmente 12 editais publicados ou com inscrições abertas.

O projeto é organizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), por meio da Universidade do Parlamento Cearense (Unipace) . As inscrições e mais informações estão disponíveis no site da Unipace .

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito Aprova Bombeiros - Preparatório para o Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

As inscrições estão abertas e vão até o dia 9 de julho, exclusivamente pelo site do IME. A taxa é de R$ 150.

O Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Ativa do Quadro de Engenheiros Militares (CFRM), por meio do Instituto Militar de Engenharia (IME), está com 35 vagas abertas.

O curso é voltado a candidatos com pelo menos 18 anos, com Ensino Médio completo e residentes do Ceará. O concurso do CBMCE está previsto para o segundo semestre de 2025.

Ao assumir, a patente é de primeiro-tenente da reserva de 2ª classe, com soldo inicial de R$ 8.245. Se aprovado, será militar no Quadro de Engenheiros Militares (QEM) e pode ascender até general de Divisão.

Ser brasileiro nato

Ter no máximo 26 anos no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano da matrícula (ano seguinte ao do concurso)

Ter concluído, até o ato da matrícula, a graduação em Engenharia plena, em área de objeto do concurso, que o habilite ao exercício da profissão

Ter altura mínima de 1,60 m, para os candidatos do sexo masculino ou, se do sexo feminino, a altura mínima de 1,55 m

Atender a diversos requisitos físicos e legais exigidos pelo Exército.

IME (100 vagas)

Estão abertas as inscrições, até 9 de julho, de 100 vagas para os Cursos de Formação e Graduação de Oficiais do Quadro de Engenheiros Militares do Instituto Militar de Engenharia (IME)

O Comando do Exército, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), cobra taxa de R$ 140 para os seguintes editais:

No primeiro ano, alunos da ativa e da reserva terão fardamento, alimentação, assistência médica, dentária e psicológica, alojamento e soldo inicial de R$ 1.334.

Os requisitos são:

Ser brasileiros natos

Ter entre 16 e 21 anos (reserva) ou até 22 anos (ativa)

Ter concluído o ensino médio

Ter altura mínima de 1,60 m, para candidatos do sexo masculino, e 1, 55 m se do sexo feminino

Estar em dia com obrigações eleitorais e militares

Cumprir requisitos físicos e morais estabelecidos em edital

Inscrição e classificação

TJCE (44 vagas)



Foi divulgado o edital para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), para delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro. São 44 vagas.

As inscrições devem ser feitas pela internet, no site do Cebraspe, no período de 21 de agosto até 19 de setembro.

Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) - (21 vagas)

Aberto concurso público para preenchimento de 21 vagas no Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). As oportunidades são destinadas a candidatos de nível Médio, Técnico e Superior.

O período de inscrições segue aberto até o dia 13 de julho, por meio do site da banca responsável, a Iades. A taxa de inscrição custa entre R$ 54 e R$ 56.

A remuneração das ocupações varia de R$ 5.871,54 a R$ 11.031,91 mensais, com jornada semanal de 40 horas semanais.

São oportunidades para os cargos de:

Assistente Administrativo (7 vagas);

Técnico de Informática (NI) (2 vagas);

Advogado (NS) (2 vagas);

Analista Administração (NS) (1 vaga);

Analista Marketing (1 vaga);

Analista-Análise de Sistema (NS) Opção de prova 1 Desenvolvimento de Sistemas (2 vagas);

Analista-Análise de Sistema (NS) Opção de prova 2 Infraestrutura de TIC (1 vaga);

Analista Contabilidade (3 vagas);

Analista-Médico Veterinário (2 vagas).

Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região (CRBM-1) - (9 vagas)

O Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região (CRBM-1) lançou uma retificação de seu concurso público, com nove vagas abertas.

O edital prevê oportunidades para candidatos de nível Superior em Biomedicina, com inscrição ativa no CRBM-1, além de carteira de motorista B.

A remuneração mensal é de R$ 10.520,83, além de benefícios, para uma jornada semanal de 40 horas semanais.

As inscrições seguem abertas até 21 de julho, com taxa de inscrição de R$ 90. Mais informações podem ser consultadas no site da banca, a ABCP.

Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional da 1ª Região (Crefito) - (5 vagas)

Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional da 1ª Região (Crefito) abriu inscrições para seu concurso público, com o objetivo de preencher cinco vagas e formar cadastro de reserva.

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis Médio e Superior. Há exigência de experiência mínima de seis meses na função pretendida ou em cargos similares.

Conheça as vagas do concurso:

Advogado : Recife/PE (1 vaga);

: Recife/PE (1 vaga); Assistente Administrativo: João Pessoa/PB; Campina Grande/PB (1 vaga); Natal/RN (1 vaga); Mossoró/RN (1 vaga); Maceió/AL (1 vaga); Recife/PE.

A remuneração mensal das colocações variam de R$ 2.410,73 a R$ 7.872,91, além de benefícios. As inscrições permanecem abertas até 16 de julho, no site do Instituto Consulpam. As taxas variam de R$ 79 a R$ 80. Mais informações estão disponíveis no site da banca.

Exército Brasileiro (1º Grupamento de Engenharia) - 1 vaga + CR

O Comando do 1º Grupamento de Engenharia (1º Gpt E), do Exército Brasileiro, anunciou a abertura de processo seletivo para preenchimento de vaga e formação de cadastro de reserva.

A oportunidade vale para candidatos de níveis Médio e Superior. O processo deve preencher vaga para Engenharia Civil, além de cadastro de reserva para Engenharia Civil, Engenheiro Eletricista e Técnico em Edificações.

A remuneração mensal varia entre R$ 4.171,94 a R$ 10.665,95, com jornada de 40 horas semanais. As inscrições seguem abertas até 4 de julho.

A taxa é de R$ 50 e o candidato deve enviar ficha de inscrição, juntamente com a documentação exigida, para o e-mail [email protected]. Mais informações estão disponíveis no site do 1º Gpt E.

ITA (65 vagas)



O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) está com dois editais abertos, com vagas para São Paulo e Ceará. Ao todo, são 65 oportunidades.

O salário varia entre R$ 13,2 mil e R$ 14,1 mil, a depender do cargo. As inscrições para ambos os editais estarão disponíveis entre os dias 1º de julho e 8 de agosto de 2025, devendo ser realizadas pelo site do ITA. A taxa custa R$ 200.

Marinha (400 vagas)

A Marinha está com 400 oportunidades abertas para o corpo auxiliar de praças, para profissionais de nível técnico.

Os candidatos serão submetidos a diferentes etapas de classificação, incluindo prova objetiva, prova de redação, teste de aptidão física e outros.

O prazo de inscrição ficará aberto por duas semanas, de 2 a 15 de julho de 2025. Os participantes deverão acessar o site da Marinha e preencher o formulário eletrônico.

Prefeitura de Palhano - inscrições até 13 de julho (208 vagas)

A Prefeitura de Palhano abriu inscrições em dois editais de processo seletivo para preencher 208 vagas.

As inscrições seguem abertas até o dia 13 de julho. E as vagas são destinadas a candidatos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior.

As jornadas semanais variam de 24 horas a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 4.650.

A banca responsável é o Instituto Consulpam e as taxas de inscrições custam de R$ 60 a R$ 120 a depender da vaga. Os detalhes estão disponíveis no site da banca.

Veja as vagas disponíveis na seleção:

Edital nº 01/2025: Agente Administrativo (24 vagas); Assistente Social (1 vaga); Auxiliar de Serviços Gerais (42 vagas); Cirurgião Dentista; Educador Físico (3 vagas); Educador Social (15 vagas); Enfermeiro (5 vagas); Engenheiro Ambiental e Sanitarista; Engenheiro Civil; Farmacêutico Bioquímico (1 vaga); Fisioterapeuta (6 vagas); Fonoaudiólogo (3 vagas); Médico Veterinário (1 vaga); Motorista (38 vagas); Nutricionista (2 vagas); Operador de Máquinas (4 vagas); Orientador Social (8 vagas); Psicólogo (3 vagas); Técnico em Agropecuária (2 vagas); Técnico em Enfermagem (23 vagas); Técnico em Radiologia (2 vagas); Técnico em Saúde Bucal (2 vagas); Terapeuta Ocupacional (1 vaga);

Agente Administrativo (24 vagas); Assistente Social (1 vaga); Auxiliar de Serviços Gerais (42 vagas); Cirurgião Dentista; Educador Físico (3 vagas); Educador Social (15 vagas); Enfermeiro (5 vagas); Engenheiro Ambiental e Sanitarista; Engenheiro Civil; Farmacêutico Bioquímico (1 vaga); Fisioterapeuta (6 vagas); Fonoaudiólogo (3 vagas); Médico Veterinário (1 vaga); Motorista (38 vagas); Nutricionista (2 vagas); Operador de Máquinas (4 vagas); Orientador Social (8 vagas); Psicólogo (3 vagas); Técnico em Agropecuária (2 vagas); Técnico em Enfermagem (23 vagas); Técnico em Radiologia (2 vagas); Técnico em Saúde Bucal (2 vagas); Terapeuta Ocupacional (1 vaga); Edital nº 02/2025: Agente Educativo; Auxiliar de Serviços Gerais; Engenheiro Civil; Facilitador de Oficinas; Fisioterapeuta; Monitor Social; Professor de Anos Iniciais; Professor de Artes; Professor de Educação Especial; Professor de Educação Física; Professor de Educação Infantil; Professor de Inglês; Psicólogo; Vigia.

Prefeitura de Itaitinga (275 vagas)

A Prefeitura de Itaitinga reabriu dois concursos públicos para preencher 275 vagas para oportunidades visando candidatos de nível Superior.

As inscrições agora seguem até o próximo dia 6 de julho, por meio do Instituto Consulpam, com taxa de R$ 145.

As vagas são de Professor da Educação Básica (270 vagas, segundo o Edital nº 01/2025) e de Procurador (5 vagas, segundo o Edital nº 02/2025).

A remuneração mensal para os cargos variam de R$ 2.290,28 a R$ 4.580,57, com carga horária de 20 horas a 100 horas semanais. Mais detalhes estão disponíveis no site da banca.

