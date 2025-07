Antecipação do 13º salário vai gerar impacto de R$ 3,3 bi no Ceará

Vale lembrar que, conforme anunciado pelo O POVO anteriormente, o Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza realizarão o pagamento nesta data

A antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos do Ceará e de Fortaleza, somada a folha regular, deve gerar um impacto de mais de R$ 3,3 bilhões na economia do Estado apenas em julho.

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta terça-feira, 1º, por meio das suas redes sociais, que o pagamento já foi realizado.