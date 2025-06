Veículos usados voltam a se desvalorizar no Ceará, aponta levantamento

Trânsito em Fortaleza. Desvalorização de veículos usados foi menor no Ceará no mês de janeiro / Crédito: BEATRIZ BOBLITZ em 21-06-2024

O mercado de veículos usados no Ceará ampliou sua desvalorização no mês de maio, com uma baixa de 0,707% nos valores médios, percentual 0,586 ponto percentual (p.p.) menor do que o registrado em abril (-0,121%). Em relação ao custo médio desses automóveis no Brasil, que diminuiu 0,297%, o montante cobrado no Estado foi 0,41 p.p. mais baixo. Entretanto, em ambos os casos se observa uma tendência de desaquecimento do segmento.

Everton Fernandes, presidente do Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Estado do Ceará (Sindivel), destaca que esse movimento está ligado diretamente ao momento dos novos a partir da volta do equilíbrio da oferta de carros para a demanda nacional. Ele lembra que, na pandemia, houve um desajuste a partir da redução significativa na disponibilidade de automóveis zero, por conta da falta de componentes. Isso fez com que as montadoras deixassem de produzir em volume e os carros usados passaram a ter uma demanda muito forte, o que fez os preços dispararem no mercado em geral. Tanto que modelos com vários anos de fabricação encareceram. “Antes da pandemia, o Brasil produzia mais de 3 milhões de veículos por ano. Depois, esse número caiu para 1,8 milhão, 2 milhões, e, em 2024, alcançamos a casa dos 2,8 milhões.”