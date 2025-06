Quase 400 mil cearenses podem limpar o nome pagando até R$ 100 em mutirão; veja

Além disso, 158.497 cearenses encontram 782.121 ofertas para pagamentos de até R$ 50. As negociações seguem até o dia 30 de junho

Mais de 395 mil consumidores do Ceará têm a oportunidade de regularizar suas pendências com valores que não ultrapassam R$ 100, distribuídos em aproximadamente 1,94 milhão de ofertas.

A iniciativa faz parte de um mutirão emergencial, promovido pela Serasa, em parceria com 40 bancos e financeiras. As negociações seguem até o dia 30 de junho.

Além disso, 158.497 cearenses encontram 782.121 ofertas para pagamentos de até R$ 50, enquanto 1.289.060 propostas disponibilizam descontos de 97%.

Os dados mais recentes do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa registra que há 77 milhões de pessoas com o CPF negativado pelo credor no Brasil. O volume equivale a 47,3% da população adulta.